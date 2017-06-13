Путин поручил до 20 июня утвердить меры по реализации плана борьбы с допингом

Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ утвердить комплекс мер по реализации национального плана борьбы с допингом в российском спорте до 20 июня 2017 года, сообщает официальный сайт Кремля.



23 мае в рамках заседания Совета при президенте РФ по развитию физкультуры и спорта председатель Независимой общественной антидопинговой комиссии Виталий Смирнов представил план борьбы с допингом в российском спорте.

Также Путин поручил правительству до 10 ноября 2017 года утвердить концепцию подготовки спортивного резерва до 2025 года. До 23 ноября правительство должно утвердить порядок выделения средств из федерального бюджета на гранты одарённым спортсменам. До 16 ноября правительство РФ должно определить порядок предоставления субсидий из федерального бюджета субъектам РФ для финансовой поддержки организаций спортивной подготовки.