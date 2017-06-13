Стал известен состав сборной РФ на командный чемпионат мира по шахматам

С 16 по 26 июня в Ханты-Мансийске пройдёт командный чемпионат мира по шахматам. Пресс-служба соревнований опубликовала состав сборной России на эти соревнования.

В состав мужской команды вошли: Ян Непомнящий, Пётр Свидлер, Максим Матлаков, Никита Витюгов, Владимир Федосеев.

В заявку женской сборной попали: Александра Костенюк, Екатерина Лагно, Валентина Гунина, Александра Горячкина, Ольга Гиря.

На минувшей неделе Матлаков одержал победу на чемпионате Европы по шахматам, который прошёл в Минске (Беларусь).