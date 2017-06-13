Шпажисты Ходос и Сухов вышли в четвертьфинал чемпионата Европы в Тбилиси

В Тбилиси (Грузия) продолжается чемпионат Европы по фехтованию. Российские шпажисты Сергей Ходос и Павел Сухов вышли в четвертьфинал соревнований. Ходос в 1/8 финала победил румына Андрея Тимоче со счётом 12:8, Сухов одолел представителя Польши Радослава Завротняка — 15:12.

На стадии 1/16 финала из борьбы выбыли россияне Вадим Анохин и Никита Глазков.

13 июня на чемпионате Европы в Тбилиси будут разыграны медали в личных турнирах шпажистов и рапиристок.

Чемпионат Европы по фехтованию завершится 17 июня.