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Шпажист Ходос вышел в полуфинал чемпионата Европы в Тбилиси

13 июня 2017, вторник. 16:49. Другие

В Тбилиси (Грузия) продолжается чемпионат Европы по фехтованию. Российский шпажист Сергей Ходос пробился в полуфинал соревнований, победив чеха Иржи Берана со счётом 15:9.

За выход в финал Ходос поспорит с итальянцем Паоло Пиццо, который оказался сильнее россиянина Павла Сухова — 13:9.

Российская рапиристка Инна Дериглазова вышла в четвертьфинал, поочерёдно победив чешку Андреа Бимову (15:5) и представительницу Польши Мартину Елинскую (15:8).

В 1/8 финала поражения потерпели россиянки Аделина Загидуллина и Марта Мартьянова, в 1/16 финала — Светлана Трипапина.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
Аделина Загидуллина Инна Дериглазова Павел Сухов Сергей Ходос
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13 июня 2017, вторник
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