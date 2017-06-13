Некрасова и Молчанов — 4-е в миксте по прыжкам в воду с трамплина на ЧЕ

Россияне Екатерина Некрасова и Илья Молчанов стали четвёртыми в смешанных соревнованиях по прыжкам в воду с трамплина на чемпионате Европы, который проходит в Киеве. Победу одержали итальянцы Елена Берточчи и Майкол Верзотто.
Прыжки в воду. Чемпионат Европы. Киев, Украина
Микст. Трамплин, 3 м
1. Елена Берточчи/Майкол Верзотто (Италия) — 287,88.
2. Виктория Кесарь/Станислав Олиферчик (Украина) — 282,96.
3. Тина Пунцель/Лу Массенберг (Германия) — 281,40.
4. Екатерина Некрасова/Илья Молчанов (Россия) — 280,71.