В Дагестане установили стелу в честь Исинбаевой

В Дагестане в селении Чувек Хивского района, где родился отец двукратной олимпийский чемпионки в прыжках с шестом Елены Исинбаевой, установили стелу в честь спортсменки, сообщает «Кавказ сегодня».



Идея установки объекта принадлежит уроженцу селения Чувек Имрану Аваеву, который является координатором массового проекта «ГТО СКФО» по популяризации спорта и здорового образа жизни среди молодежи в Республике Дагестан, а также руководителю Московского кавказского клуба Шамилю Джафарову.



В данный момент на прилегающей территории ведутся работы по благоустройству.