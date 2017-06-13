Шпажист Ходос завоевал бронзу чемпионата Европы по фехтованию в Тбилиси

Российский шпажист Сергей Ходос проиграл итальянцу Паоло Пиццо со счётом 10:15 в полуфинале чемпионата Европы по фехтованию в Грузии, став обладателем бронзовой медали. В финале Пиццо сразится за золото с французом Янником Борелем, который в своём полуфинале одолел эстонца Николая Новосёлова со счётом 15:10.



Фехтование. Чемпионат Европы. Тбилиси, Грузия

Шпага. Мужчины. Индивидуальный турнир. Полуфинал



Сергей Ходос (Россия) — Паоло Пиццо (Италия) — 10:15.

Николай Новосёлов (Эстония) — Янник Борель (Франция) — 10:15.