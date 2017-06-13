Рапиристка Дериглазова пробилась в финал чемпионата Европы по фехтованию

Российская рапиристка Ирина Дериглазова одержала победу над итальянкой Алисе Волпи со счётом 15:9 в полуфинале индивидуальных соревнований на чемпионате Европы по фехтованию в Грузии. В финале Ирина сразится с победительницей пары Исаора Тибу (Франция) — Арианна Эрриго (Италия).



Фехтование. Чемпионат Европы. Тбилиси, Грузия

Рапира. Женщины. Индивидуальный турнир. Полуфинал



Ирина Дериглазова (Россия) — Алисе Волпи (Италия) — 15:9.

Ранее шпажист Сергей Ходос стал обладателем бронзовой медали, не сумев выйти в финал.