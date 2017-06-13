ЦСКА и «Спартак» выиграли в 1-м туре ЧР по пляжному футболу

В Санкт-Петербурге стартовал чемпионат России по пляжному футболу–2017. В первом матче московский ЦСКА уверенно обыграл ЭЛМОНТ со счётом 10:5. Хет-трик у «армейцев» оформил Ноэль Отт, дубль на счету Сергея Степлиани.

Следом на песок вышли московские команды «Спартак» и «Локомотив». Красно-белые оказались сильнее со счётом 4:3. Победный гол в дополнительное время забил Фёдор Земсков, оформив дубль. В составе «Локомотива» дважды отличился Борис Никоноров.

Чемпионат России – 2017. Первый тур. Санкт-Петербург

ЦСКА (Москва) – ЭЛМОНТ (Московская область) – 10:5 (2:1, 2:2, 6:2).

«Локомотив» (Москва) — «Спартак» (Москва) — 3:4 ДВ (0:1, 2:1, 1:1, 0:1).