Чуйнышена и Тимошинина — призёры в прыжках с вышки на ЧЕ в Украине

Россиянки Анна Чуйнышена и Юлия Тимошинина завоевали серебряную и бронзовую медали соответственно в индивидуальных прыжках с вышки на чемпионате Европы по прыжкам в воду, который проходит в Украине. Победу одержала представительница Великобритании Лу Тулсон.



Прыжки в воду. Чемпионат Европы. Киев, Украина

Женщины. Вышка. Индивидуальные прыжки



1. Лу Тулсон (Великобритания) – 330,75.

2. Анна Чуйнышена (Россия) – 326,90.

3. Юлия Тимошинина (Россия) – 313,30.

Ранее россияне Екатерина Некрасова и Илья Молчанов остановились в шаге от пьедестала в смешанных соревнованиях по прыжкам с трамплина.