Чуйнышена и Тимошинина — призёры в прыжках с вышки на ЧЕ в Украине

Россиянки Анна Чуйнышена и Юлия Тимошинина завоевали серебряную и бронзовую медали соответственно в индивидуальных прыжках с вышки на чемпионате Европы по прыжкам в воду, который проходит в Украине. Победу одержала представительница Великобритании Лу Тулсон.
Прыжки в воду. Чемпионат Европы. Киев, Украина
Женщины. Вышка. Индивидуальные прыжки
1. Лу Тулсон (Великобритания) – 330,75.
2. Анна Чуйнышена (Россия) – 326,90.
3. Юлия Тимошинина (Россия) – 313,30.
Ранее россияне Екатерина Некрасова и Илья Молчанов остановились в шаге от пьедестала в смешанных соревнованиях по прыжкам с трамплина.
Некрасова и Молчанов — 4-е в миксте по прыжкам в воду с трамплина на ЧЕ