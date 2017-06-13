Чемпионы мира Крушельницкий и Брызгалова стали мужем и женой

Чемпионы мира по керлингу 2016 года среди смешанных пар и смешанных команд 25-летний Александр Крушельницкий и 24-летняя Анастасия Брызгалова стали мужем и женой.

«Федерация кёрлинга России поздравляет Анастасию Брызгалову и Александра Крушельницкого с днём бракосочетания! Желаем семейного благополучия, взаимоуважения и безграничной любви!» — говорится в сообщении пресс-службы ФКР.

Оба спортсмена выступают за клуб «Адамант» (Санкт-Петербург). В 2018 году им предстоит выступить на Олимпийских играх, в программе которых эта дисциплина дебютирует.

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