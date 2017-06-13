Чупков выиграл заплыв на 100 м брассом на втором этапе «Маре Нострум» в Испании

Россиянин Антон Чупков победил на дистанции 100 м брассом на втором этапе «Маре Нострум» в Барселоне. Его соотечественница Дарья Устинова завоевала серебро на дистанции 100 м на спине.
Плавание. «Маре Нострум». Второй этап. Барселона, Испания
Мужчины. Брасс. 100 м
1. Антон Чупков (Россия) — 59,39.
2. Камерон ван дер Бург (ЮАР) — 1.00,02.
3. Николо Мартиненьи (Италия) — 1.00,20.
4. Кирилл Пригода (Россия) — 1.00,29…
8. Андрей Николаев (Россия, Efimova Team) — 1.01,82.
9. Всеволод Занько (Россия) — 1.01,69.
Вольный стиль. 100 м
1. Джеймс Магнуссен (Австралия) — 48,68.
2. Бруно Фратуш (Бразилия) — 48,82.
3. Эрнандес Гарсиа (Россия) — 48,83…
6. Никита Лобинцев (Россия) — 49,36…
8. Данила Изотов (Россия) — 50,12.
Женщины. Спина. 100 м
1. Эмили Сибум (Австралия) — 58,99.
2. Дарья Устинова (Россия) — 1.00,46.
3. Тэйлор Рук (Канада) — 1.00,86.