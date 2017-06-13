Чупков выиграл заплыв на 100 м брассом на втором этапе «Маре Нострум» в Испании

Россиянин Антон Чупков победил на дистанции 100 м брассом на втором этапе «Маре Нострум» в Барселоне. Его соотечественница Дарья Устинова завоевала серебро на дистанции 100 м на спине.



Плавание. «Маре Нострум». Второй этап. Барселона, Испания

Мужчины. Брасс. 100 м



1. Антон Чупков (Россия) — 59,39.

2. Камерон ван дер Бург (ЮАР) — 1.00,02.

3. Николо Мартиненьи (Италия) — 1.00,20.

4. Кирилл Пригода (Россия) — 1.00,29…

8. Андрей Николаев (Россия, Efimova Team) — 1.01,82.

9. Всеволод Занько (Россия) — 1.01,69.



Вольный стиль. 100 м



1. Джеймс Магнуссен (Австралия) — 48,68.

2. Бруно Фратуш (Бразилия) — 48,82.

3. Эрнандес Гарсиа (Россия) — 48,83…

6. Никита Лобинцев (Россия) — 49,36…

8. Данила Изотов (Россия) — 50,12.



Женщины. Спина. 100 м



1. Эмили Сибум (Австралия) — 58,99.

2. Дарья Устинова (Россия) — 1.00,46.

3. Тэйлор Рук (Канада) — 1.00,86.