Украинская легкоатлетка Шумкина дисквалифицирована за допинг на 3,5 года

Участница Олимпийских игр и чемпионатов мира украинская легкоатлетка Елена Шумкина, выступающая в спортивной ходьбе, дисквалифицирована на 3,5 года за нарушение антидопинговых правил, а именно подозрительных показателей крови в своём биологическом паспорте, сообщает АР.

Результаты Шумкиной аннулированы с мая 2011 года, что включает три чемпионата мира и Олимпиаду-2012. До 2010 года Шумкина выступала за Россию и тренировалась в Центре олимпийской подготовки в Мордовии под руководством Виктора Чегина, который был пожизненно дисквалифицирован за применение допинга. Более 20 спортсменов, занимавшихся у Чегина, были дисквалифицированы за допинг.