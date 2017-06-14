Британские бобслеисты обвинили тренера сборной в расизме и сексизме

Спортсмены сборной Великобритании по бобслею написали анонимное письмо в Федерацию бобслея и скелетона Великобритании, в котором сообщили, что один из тренеров команды, имя которого неизвестно, допускал неприемлемое поведение.



В частности, по словам спортсменов, этот тренер называет темнокожих людей «ленивыми», и «проявляет другие признаки нетерпимости к этой расе». Также этот наставник «имеет рассовые предрассудки» в пользу кавказских мужчин, и рассовые стереотипы касательно темнокожих водителей». Помимо этого, тренер регулярно позволяет себе сексистские высказывания.

