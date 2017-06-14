Команда Bardiani CSF дисквалифицирована на месяц и пропустит «Тур де Франс»

Итальянская велокоманда Bardiani-CSF по решению Международного союза велосипедистов (UCI) дисквалифицирована на месяц из-за допингового дела Николы Руффони и Стефано Пирацци, сообщается на официальном сайте UCI. Напомним, спортсмены сдали положительные допинг-тесты перед стартом «Джиро д'Италия» в конце апреля.

Дисквалификация команды продлится с 14 июня по 14 июля. На этом временном отрезке, в числе прочего, пройдёт и «Тур де Франс».

Отметим, что правило дисквалификации всей команды было применено впервые.