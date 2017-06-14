Назаров: пятая победа Ласицкене подряд — это нечто

Старший тренер сборной России по прыжкам Антон Назаров прокомментировал выступление прыгуньи в высоту Марии Ласицкене и прыгуньи с шестом Ольги Муллиной на этапе Мирового вызова в Турку (Финляндия). Мария одержала победу с результатом 1,95 м. Ольга не смогла взять стартовую высоту — 4,26 м.

«Пятая победа Марии подряд — это нечто. На моей памяти у нас никто из женщин так успешно не прыгал в высоту, чтобы выиграть пять международных стартов подряд. Это очень здорово, надеемся, что она успеет восстановиться до стартов в Жуковском, которые пройдут 16 июня. Будем ждать Марию и радоваться её прыжкам. Главное, чтобы не подвела погода — так, как в Турку. Но они с тренером делают такую большую соревновательную подготовку в сезоне, и у них уже всё получилось. Главный старт впереди — чемпионат мира, и будем надеяться, что в Лондоне она покажет очень хороший результат. Ещё раз поздравляю Машу и её тренера Геннадия Гариковича Габриляна с отличным выступлением. И не стоит расстраиваться, что у неё сегодня не получились прыжки на высоте два метра. У нас норматив выступления на чемпионате мира, кстати, 1 метр 94 сантиметра. Пятая победа подряд Марии — просто великолепный результат.

Не надо делать трагедии из нулевой оценки Ольги в прыжках с шестом. Это же шест, очень технически сложный вид лёгкой атлетики, и что-то могло не сложиться. И к тому же в Турку она прыгала без своего личного тренера. Может быть, это связано с не лучшей погодой, или она подустала, всё-таки это был уже четвёртый международный старт подряд. Будем ждать её лучших результатов, потому что она прогрессирует", — цитирует Назарова «Р-Спорт».