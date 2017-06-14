Российские рапиристы вышли в четвертьфинал ЧЕ в Тбилиси в командном турнире

В Тбилиси (Грузия) продолжается чемпионат Европы по фехтованию. Мужская сборная России вышла в четвертьфинал командного турнира рапиристов. В 1/8 финала россияне Дмитрий Жеребченко, Алексей Черемисинов, Тимур Сафин и Тимур Арсланов победили хозяев соревнований со счётом 45:23.

За выход в полуфинал российские рапиристы поспорят со сборной Турции.

14 июня также будут разыграны медали в командном турнире саблисток.

Чемпионат Европы по фехтованию в Тбилиси завершится 17 июня. Всего будет разыграно 12 комплектов наград.