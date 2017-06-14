Ушёл из жизни почётный член МОК, бывший глава UCI Вербрюгген

Почётный член Международного олимпийского комитета, бывший президент Международного союза велосипедистов голландец Хайн Вербрюгген ушёл из жизни в возрасте 75 лет, сообщает пресс-служба МОК. Он работал с МОК с 1996 года и в 2008 году получил звание почётного члена комитета.

«Хайн Вербрюгген был бесстрашным борцом за спорт. Благодаря преданности делу и способностям менеджера он сделал огромный вклад в успешное проведение Олимпийских игр 2008 года в Пекине в качестве председателя координационной комиссии. За это его всегда будут помнить», — сказал президент МОК Томас Бах.