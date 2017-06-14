Назин вышел в финал ЧЕ в прыжках в воду с однометрового трамплина

В Киеве продолжается чемпионата Европы по прыжкам в воду. Россиянин Сергей Назин вышел в финал соревнований в прыжках с однометрового трамплина. В квалификации он продемонстрировал девятый результат — 346,3 балла.

Ещё один представитель России Илья Молчанов занял 18-е место в квалификации (318,55) и в финал пробиться не сумел.

Финал соревнований в этом виде программы состоится вечером 14 июня.

Чемпионат Европы по прыжкам в воду в столице Украины завершится 18 июня. Всего будет разыграно 13 комплектов наград.