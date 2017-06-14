Российские саблистки пробились в финал чемпионата Европы в Тбилиси

В Тбилиси (Грузия) продолжается чемпионат Европы по фехтованию. Российские саблистки Анна Башта, Анастасия Баженова, Валерия Большакова и Софья Позднякова вышли в финал командного турнира, поочерёдно победив соперниц из Германии (45:41) и Венгрии (45:25).

В финале россиянки встретятся с победительницами противостояния сборных Италии и Франции.

14 июня также будут разыграны медали в командном турнире рапиристов.

Чемпионат Европы по фехтованию в Тбилиси завершится 17 июня. Всего будет разыграно 12 комплектов наград.