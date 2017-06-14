Бывший генсек ООН Пан Ги Мун может возглавить комиссию МОК по этике

Бывший генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун может стать главой комиссии Международного олимпийского комитета по этике. Его кандидатура была предложена исполнительным комитетом МОК, сообщает официальный сайт организации.

Голосование пройдёт на сессии МОК в Лиме (Перу), которая состоится в сентябре 2017 года. Пан Ги Мун занимал пост генерального секретаря ООН с 1 января 2007 года по 31 декабря 2016 года. Нынешним главой комиссии является сенегалец Юсcуфа Ндиайе.

«Для меня большая честь быть номинированным на пост председателя комитета МОК по этике. ООН и МОК уже много лет связывают тесные рабочие отношения. Мы вместе пытаемся сделать мир лучше», — сказал Пан Ги Мун.