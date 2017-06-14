Российские рапиристы победили итальянцев в полуфинале чемпионата Европы

В Тбилиси (Грузия) продолжается чемпионат Европы по фехтованию. Мужская сборная России вышла в финал командного турнира рапиристов. В полуфинале россияне Дмитрий Жеребченко, Алексей Черемисинов, Тимур Сафин и Тимур Арсланов победили команду Италии со счётом 45:40.

В финале российские рапиристы встретятся с командой Франции.

Ранее женская сборная России вышла в финал командного турнира саблисток.

Чемпионат Европы по фехтованию в Тбилиси завершится 17 июня. Всего будет разыграно 12 комплектов наград.