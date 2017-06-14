В крови умершего бобслеиста Холкомба были найдены следы алкоголя и снотворного

Токсикологическая экспертиза обнаружила следы алкоголя и снотворного в крови американского бобслеиста, олимпийского чемпиона 2010 года, двукратного бронзового призёра Игр в Сочи Стивена Холкомба, скончавшегося 6 мая в своей комнате Олимпийского учебного центра США в Лейк-Плэсиде, сообщает AP. Уровень содержания алкоголя и дозировка снотворного оказались выше порога интоксикации.

Ранее была опубликована информация о том, что причиной смерти стал отёк лёгких.

На Олимпиаде в Сочи Холкомб завоевал две бронзовые медали.