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Агапитов: тяжёлая атлетика сохранится в программе Олимпийских игр 2024 года

14 июня 2017, среда. 15:45. Другие

Президент Федерации тяжёлой атлетики России, член исполкома Международной федерации тяжёлой атлетики Максим Агапитов сообщил, что тяжёлая атлетика будет представлена на Олимпийских играх 2024 года. Ранее МОК сократил число квот на Игры-2020 в этом виде спорта из-за многочисленных случаев применения допинга спортсменами.

«Основной задачей международной федерации на сегодня является борьба с допингом. Сегодня на заседании её исполкома было объявлено о том, что тяжёлая атлетика сохраняется в программе Олимпийских игр 2020 и 2024 годов. На исполкоме было отмечено, что проблема заключается ещё и в том, что МОК недостаточно осведомлён о том, насколько большая работа по борьбе с допингом проводится международной федерацией.

Теперь наша задача — донести до МОК информацию обо всех действиях, которые были приняты за последнее время. Антидопинговая политика Международной федерации тяжёлой атлетики одна из самых жёстких", — цитирует Агапитова ТАСС.

Источник: ТАСС Сообщить об ошибке
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МОК ОИ-2020 ОИ-2024
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