Стали известны финалисты ЧР по вольной борьбе в категориях до 65,74 и 97 кг

В Назрани продолжается чемпионат России по вольной борьбе. Стал известен состав финальных пар в весовых категориях до 65, 74 и 97 кг. В частности, соперником олимпийского чемпиона Абдулрашида Садулаева (до 97 кг) будет Владислав Байцаев.

Вольная борьба. Чемпионат России. Назрань. Состав финальных пар

До 65 кг. Алан Гогаев (ХМАО – Алания) – Муршид Муталимов (Дагестан).

До 74 кг. Хетик Цаболов (Московская область – Алания) – Гаджи Набиев (Дагестан).

До 97 кг. Абдулрашид Садулаев (Дагестан) – Владислав Байцаев (Ставрополь – Москва).

Финалы состоятся 14 июня.