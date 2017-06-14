Тимошинина и Белова завоевали серебро ЧЕ в синхронных прыжках в воду с вышки

Россиянки Юлия Тимошинина и Валерия Белова, набрав по сумме пяти финальных прыжков 297,00 баллов, завоевали серебряные медали чемпионата Европы по прыжкам в воду, который проходит в Киеве (Украина), в синхронных прыжках с вышки.

Россиянки лидировали до четвёртого прыжка, в котором допустили ошибку при входе в воду, вследствие чего пропустили вперёд британских спортсменок Руби Бауэр и Фиби Бэнкс. Пятый прыжок удался обоим командам, поэтому победа досталась британкам (299,19). Бронзу завоевали хозяйки соревнований Валерия Люлько и София Лыскун (288,96).