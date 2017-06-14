Рапиристы РФ завоевали серебро ЧЕ в командных соревнованиях

Рапиристы сборной России стали серебряными призёрами командного турнира чемпионата Европы по фехтованию, который проходит в Тбилиси. В финале соревнований россияне уступили соперникам из Франции со счётом 43:45. В составе сборной России на чемпионате Европы выступали Дмитрий Жеребченко, Алексей Черемисинов, Тимур Сафин и Тимур Арсланов.

Бронзовые медали завоевала сборная Италии, победившая в матче за третье место команду Германии со счётом 45:40.

Фехтование. Чемпионат Европы. Тбилиси, Грузия

Мужчины. Рапира. Команды

1. Франция.

2. Россия

3. Италия.