Рапиристы РФ завоевали серебро ЧЕ в командных соревнованиях

Рапиристы сборной России стали серебряными призёрами командного турнира чемпионата Европы по фехтованию, который проходит в Тбилиси. В финале соревнований россияне уступили соперникам из Франции со счётом 43:45. В составе сборной России на чемпионате Европы выступали Дмитрий Жеребченко, Алексей Черемисинов, Тимур Сафин и Тимур Арсланов.
Бронзовые медали завоевала сборная Италии, победившая в матче за третье место команду Германии со счётом 45:40.
Фехтование. Чемпионат Европы. Тбилиси, Грузия
Мужчины. Рапира. Команды
1. Франция.
2. Россия
3. Италия.