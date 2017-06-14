Стадион «Труд» в Махачкале переименован в честь Исинбаевой

Легкоатлетический стадион «Труд» в Махачкале переименован в честь двукратной олимпийской чемпионки по прыжкам с шестом Елены Исинбаевой, сообщает официальный сайт министерства по физической культуре и спорту Дагестана.

«В честь спортсменки в Республике уже назван крупный спортивный объект, согласно постановлению Правительства РД от 31 мая 2017 года, стадион «Труд» переименован в стадион имени олимпийской чемпионки Елены Исинбаевой (ГКУ РД «Стадион им. Е. Исинбаевой»)», — говорится в сообщении пресс-службы министерства.

Исинбаева периодически приезжает в Дагестан, считая его своей второй родиной. И в Дагестане чтут свою знаменитую землячку. До конца июня в родовом селении отца спортсменки, в селе Чувек Хивского района, откроют стелу в честь спортсменки.