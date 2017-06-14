Саган выиграл пятый этап «Тура Швейцарии»

Словак Петер Саган из команды Bora-Hansgrohe одержал победу на 5-м этапе велогонки Мирового тура «Тур Швейцарии». Вторым 222 км из Бекса в Севио преодолел швейцарец Михаэль Альбазини (Orica–Scott), третьим – итальянец Маттео Трентин (Quick-Step Floоrs). Оба финишировали в одно время с победителем.

В общем зачёте лидирует итальянец Дамиано Карузо из BMC. На втором месте идет голландец Стивен Круйсвейк из LottoNL-Jumbo, третьим — итальянец Доменико Поццовиво (AG2R).

Велоспорт на шоссе. Гонка Мирового тура. «Тур Швейцарии». 5-й этап. Бекс – Севио, 222 км

1. Петер Саган (Словакия, Bora-Hansgrohe) – 5.15,50

2. Михаэль Альбазини (Швейцария, Orica-Scott) – то же время

3. Маттео Трентин (Италия, Quick-Step Floors)…

70. Матвей Мамыкин (Россия, Katusha-Alpecin).

Общий зачёт

1. Дамиано Карузо (Италия, BMC) – 17.24,24

2. Стивен Крейсвик (Нидерланды, LottoNL-Jumbo) – 0,16

3. Доменико Поццовиво (Италия, AG2R) – 0,25…

27. Матвей Мамыкин (Россия, Katusha-Alpecin) – 6,42…