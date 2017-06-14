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Саган выиграл пятый этап «Тура Швейцарии»

14 июня 2017, среда. 21:27. Другие

Словак Петер Саган из команды Bora-Hansgrohe одержал победу на 5-м этапе велогонки Мирового тура «Тур Швейцарии». Вторым 222 км из Бекса в Севио преодолел швейцарец Михаэль Альбазини (Orica–Scott), третьим – итальянец Маттео Трентин (Quick-Step Floоrs). Оба финишировали в одно время с победителем.

В общем зачёте лидирует итальянец Дамиано Карузо из BMC. На втором месте идет голландец Стивен Круйсвейк из LottoNL-Jumbo, третьим — итальянец Доменико Поццовиво (AG2R).

Велоспорт на шоссе. Гонка Мирового тура. «Тур Швейцарии». 5-й этап. Бекс – Севио, 222 км

1. Петер Саган (Словакия, Bora-Hansgrohe) – 5.15,50
2. Михаэль Альбазини (Швейцария, Orica-Scott) – то же время
3. Маттео Трентин (Италия, Quick-Step Floors)…
70. Матвей Мамыкин (Россия, Katusha-Alpecin).

Общий зачёт

1. Дамиано Карузо (Италия, BMC) – 17.24,24
2. Стивен Крейсвик (Нидерланды, LottoNL-Jumbo) – 0,16
3. Доменико Поццовиво (Италия, AG2R) – 0,25…
27. Матвей Мамыкин (Россия, Katusha-Alpecin) – 6,42…

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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