«Локомотив» и «Кристалл» одержали победы в ЧР по пляжному футболу

Столичный «Локомотив» во втором туре чемпионата России на классе победил «Строгино». Интрига сохранялась до третьего периода. Дубль в составе «железнодорожников» оформил Борис Никоноров.

Саратовская «Дельта» обыграла ЭЛМОНТ из Королёва со счётом 3:1. Бразилец Игор в составе саратовцев отметился одним голом и двумя голевыми передачами.

ЦСКА уверенно обыграл питерский «Сити» со счётом 7:3. Каждый из трёх иностранных футболистов армейского клуба, Рафинья, Отт и Льоренц, отличился по два раза.

В заключительном матче игрового дня питерский «Кристалл» со счётом 5:2 победил самарские «Крылья Советов». Двумя голами в составе победителей отметился бразилец Нелито.

Пляжный футбол. Чемпионат России – 2017. Второй тур. Санкт-Петербург

«Локомотив» (Москва) – «Строгино» (Москва) – 5:1 (0:0,1:0, 4:1).

ЭЛМОНТ (Королёв) — «Дельта» (Саратов) — 1:3 (0:1, 1:1, 0:1).

ЦСКА (Москва) — «Сити» (Санкт-Петербург) — 7:3 (1:1, 1:1, 5:1).

«Кристалл» (Санкт-Петербург) — «Крылья Советов» (Самара) — 5:2 (2:0, 1:0, 2:2).