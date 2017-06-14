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Пловцы Красных и Чупков одержали победы на этапе «Маре Нострум»

14 июня 2017, среда. 23:14. Другие

Второй этап плавательной серии «Маре Нострум» завершился в Барселоне (Испания) двумя победами россиян. Александр Красных первенствовал на дистанции на 200 м кролем, а Антон Чупков – в заплыве на 200 м брассом, где вслед за ним финишировал Кирилл Пригода.

Вероника Попова стала серебряным призером на дистанции 400 м кролем, где третьей была Анастасия Гуженкова. Дарья Устинова стала второй в заплыве на 200 м на спине. На 200 м комплексом второе и третье места заняли россиянки Виктория Андреева и одержавшая в Барселоне три победы в плавании брассом Юлия Ефимова.

На дистанции 50 м брассом бронзовым призёром стал Андрей Николаев.

Плавание. «Маре Нострум». Второй этап. Барселона, Испания
Мужчины. Вольный стиль. 50 м

1. Бруно Фратуш (Бразилия) – 21,76.
2. Ари-Пекка Люкконен (Финляндия) – 21,99.
3. Джеймс Магнуссен (Австралия) – 22,15…
7. Никита Лобинцев (Россия) – 22,74.

200 м

1. Александр Красных (Россия) – 1.47,39.
2. Девон Браун (ЮАР) – 1.48,07.
3. Кэм Макевой (Австралия) – 1.48,29…
8. Никита Лобинцев (Россия) – 1.52,53…
12. Данила Изотов (Россия) – 1.50,96…
20. Елисей Степанов (Россия) – 1.52,10.

Баттерфляй. 100 м

1. Евгений Цуркин (Беларусь) – 52,46.
2. Ласло Чех (Венгрия) – 52,51.
3. Маттео Риволта (Италия) – 52,86…
5. Даниил Пахомов (Россия) – 53,00.
6. Роман Шевляков (Россия) – 53,20.

Брасс. 200 м

1. Антон Чупков (Россия) – 2.08,41.
2. Кирилл Пригода (Россия) – 2.09,90.
3. Эрик Перссон (Швеция) – 2.11,49…
7. Андрей Николаев (Россия) – 2.15,47.
8. Всеволод Занько (Россия) – 2.16,92.

Брасс. 50 м

1. Камерон Ван дер Бург (ЮАР) – 26,96.
2. Фелипе Лима (Бразилия) – 27,41.
3. Андрей Николаев (Россия) – 27,42…
5. Кирилл Пригода (Россия) – 27,51…
14. Всеволод Занько (Россия) – 28,22.

Женщины. Вольный стиль. 400 м

1. Мирея Бельмонте Гарсиа (Испания) – 4.05,76.
2. Вероника Попова (Россия) – 4.06,82.
3. Анастасия Гуженкова (Россия) – 4.10,74…
11. Юлия Сноз (Россия) – 4.18,99.

Спина. 200 м

1. Эмили Сибом (Австралия) – 2.07,30.
2. Дарья Устинова (Россия) – 2.08,38.
3. Тэйлор Рук (Канада) – 2.09,10.

Комплекс. 200 м

1. Катинка Хошу (Венгрия) – 2.10,16.
2. Виктория Андреева (Россия) – 2.12,52.
3. Юлия Ефимова (Россия) – 2.12,62.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
Антон Чупков Вероника Попова Дарья Устинова - спина Кирилл Пригода Юлия Ефимова
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