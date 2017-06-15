Гогаев: быть борцом — это своего рода болезнь

Борец вольного стиля Алан Гогаев прокомментировал свою победу на чемпионате России, одержанную спустя пять лет после предыдущей.

«Все эти годы я шёл к победе, после каждого поражения порывался закончить с борьбой. После неудачи в Лондоне-2012 у меня вообще ничего не получалось, серьёзно намеревался закончить и весь следующий год пропустил. В 2014 году получил травму ребра и пропал на год. 2015 год был втягивающийся, а в 2016 стал третьим на России, но тогда Сос Рамонов был готов гораздо лучше, с ним было сложно конкурировать. Год назад на чемпионате России, стоя на пьедестале, я поверил, что Сос может выиграть Олимпиаду.

После поражения на чемпионате мира, я быстро отошёл — ведь мир каждый год бывает. Думаешь, сегодня проиграл — завтра выиграю. А Олимпиада раз в четыре года бывает. Но я настроен дойти до конца в этом цикле — попробую ещё разочек. Я знаю свои ошибки — не тренировался так, как надо. Когда вылетел из колеи, тяжело туда вернуться. Иногда бывает, что в зал не хочется идти, но со временем понимаешь, что не получается просто так оставить. Быть борцом — этого своего рода болезнь (улыбается)», — приводит слова Гогаева пресс-служба ФСБР.