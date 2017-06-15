Конева: не собиралась заканчивать свою спортивную карьеру. Это глупо и рано

Вице-чемпионка мира 2013 года в тройном прыжке россиянка Екатерина Конева призналась, что не переживает по поводу ситуации с перепроверкой допинг-проб, и сказала, что после отстранения Всероссийский федерации лёгкой атлетики у неё не было мыслей бросить лёгкую атлетику.

«Опасений у меня нет, тут я спокойна. Сижу и жду, когда нас допустят. Всем хочется выступать на международных аренах, но ситуация у нас не очень хорошая. Да, допустили некоторых, а остальные просто ждут.

Я подавала индивидуальную заявку. Так что мы в ожидании чуда. Все надеются на восстановление ВФЛА. Хочется выступать под российским флагом, но сейчас допускают лишь под нейтральным…

Мыслей бросить лёгкую атлетику не было. Я не такой пессимист. Не надо унывать, нужно двигаться только вперёд. Понятно, что это неприятно. Я не собиралась заканчивать свою спортивную карьеру. Это глупо и рано. Я ещё не всё сделала, тем более у меня сейчас есть ради кого это делать. У меня есть маленькая доченька, которая должна увидеть стадионы и пьедесталы.

Я уже начала тренироваться. Догонять в нашей жизни – самое сложное, как и возвращаться. Конечно, хочется побыстрее вернуться, но понимаю, что пока рано. Пока организм ещё не настолько бодр. Хотя, как некоторые говорят, я уже выполняю тот объём работы, который в моей ситуации не делают. В любом случае я уже ощущаю приятную боль в мышцах. Это очень нравится, я соскучилась по этому, как и по соревнованиям", — цитирует Коневу «Р-Спорт».