Российские регбисты проиграли уругвайцам в матче Кубка наций в Монтевидео

Мужская сборная России по регби проиграла команде Уругвая в матче Кубка наций, который проходит в Монтевидео (Уругвай), со счётом 29:32.

Ранее команды встречались осенью 2014 года в заключительном раунде квалификации на Кубок мира — 2015 в Англии. В первой встрече, состоявшейся в Красноярске, победу одержали россиянки со счётом 22:21. В ответной игре, которую принял Монтевидео, сильнее оказались уругвайцы — 36:27. В итоге именно сборная Уругвая приняла участие в Кубке мира.

18 июня в рамках Кубка наций сборная России сыграет с командой Намибии.