Казань примет чемпионат Европы по триатлону в 2019 году

Казань выбрана местом проведения чемпионата Европы по триатлону (спринт) 2019 года. Такое решение было принято на заседании бюро Европейского союза триатлона в Кицбюэле (Австрия) после презентации заявки, которую представил лично министр спорта республики Татарстан Владимир Леонов, сообщает официальный сайт Федерации триатлона России.

Заявка столицы Татарстана была поддержана членами бюро союза единогласно.

Чемпионат Европы по триатлону в 2017 году пройдёт в Дюссельдорфе (Германия) с 24 по 25 июня.