Родионенко: гимнасты РФ — вторые в мире, у нас есть чему поучиться

Старший тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко сообщила, что вместе с российскими гимнастами на базе «Озеро Круглое» тренируются итальянские спортсмены, а также рассказала о планах проводить сборы в Японии.

«Мужская сборная Италии проводит тренировки совместно с нашими спортсменами, в субботу они уже уезжают. Итальянцы сами попросили провести совместные занятия, у нас так часто бывает. К нам через неделю приедут израильтяне, хотят приехать хорваты, а ранее были у нас японцы, южнокорейцы. Мы их не приглашаем, они просятся сами. Наша мужская сборная — вторая в мире, у нас есть чему поучиться.

В июле в Японию поедет Андрей Федорович Родионенко, вероятно, вместе с врачом. Нужно посмотреть, где они нам предложат провести подготовку к Олимпиаде. Прежде чем поехать туда в 2020 году, мы хотим съездить туда в 2018 и 2019 годах, потренироваться и посмотреть, как будет проходить акклиматизация, сколько времени для этого нужно, потому что климат в Японии не такой, как в Бразилии", — цитирует Родионенко ТАСС.