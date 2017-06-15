Шпажистка Колобова вышла в четвертьфинал чемпионата Европы в Тбилиси

В Тбилиси (Грузия) продолжается чемпионат Европы по фехтованию. Российская шпажистка Виолетта Колобова вышла в четвертьфинал соревнований. В 1/8 финала она победила представительницу Франции Лорен Ремби со счётом 10:9. За выход в полуфинал россиянка поспорит с Лиз Фауч из Люксембурга.

В 1/16 финала Колобова победила свою соотечественницу Татьяну Гудкову — 13:7.

Ещё одна россиянка Татьяна Логунова в 1/8 финала уступила немке Александре Ндоло со счётом 10:15.

Чемпионат Европы в Тбилиси завершится 17 июня.