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Шпажистка Колобова вышла в четвертьфинал чемпионата Европы в Тбилиси

15 июня 2017, четверг. 15:27. Другие

В Тбилиси (Грузия) продолжается чемпионат Европы по фехтованию. Российская шпажистка Виолетта Колобова вышла в четвертьфинал соревнований. В 1/8 финала она победила представительницу Франции Лорен Ремби со счётом 10:9. За выход в полуфинал россиянка поспорит с Лиз Фауч из Люксембурга.

В 1/16 финала Колобова победила свою соотечественницу Татьяну Гудкову — 13:7.

Ещё одна россиянка Татьяна Логунова в 1/8 финала уступила немке Александре Ндоло со счётом 10:15.

Чемпионат Европы в Тбилиси завершится 17 июня.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Виолетта Колобова Татьяна Логунова
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