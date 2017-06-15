Шлейхер и Белевцев завоевали серебро ЧЕ в синхронных прыжках с вышки

Россияне Никита Шлейхер и Александр Белевцев завоевали серебро в синхронных прыжках в воду с десятиметровой вышки на чемпионате Европы в Киеве (Украина). Золото выиграли хозяева соревнований Максим Долгов и Александр Горшковозов. Бронза в активе британцев Ноа Уильямса и Мэтью Диксона.

Прыжки в воду. Чемпионат Европы. Киев. Мужчины

Синхронные прыжки с 10-метровой вышки

1. Максим Долгов / Александр Горшковозов (Украина) — 431,28.

2. Никита Шлейхер / Александр Белевцев (Россия) — 406,56.

3. Ноа Уильямс / Мэтью Диксон (Великобритания) — 388,05.



Чемпионат Европы в Киеве завершится 18 июня.