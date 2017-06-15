Зиннуров: Россия выиграла первый Суперфинал МЛ. Желаю повторить успех

Двукратный призёр Олимпийских игр, вице-президент Федерации водного поло Татарстана, депутат Госдумы Ирек Зиннуров поделился ожиданиями от стартующего 20 июня в Рузе Суперфинала Мировой лиги по водному поло.

«Россия имеет огромный опыт проведения подобных турниров. Мы прекрасно провели чемпионат мира по водным видам спорта в Казани в 2015 году. Хочу пожелать удачи игрокам и тренерскому составу. В 2002 году первым победителем Суперфинала Мировой лиги стала команда России. Желаю повторить успех», — передаёт слова Зиннурова корреспондент «Чемпионата» Артур Тухватуллин.