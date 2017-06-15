Лисунов: сделаем всё возможное, чтобы показать максимальный результат в Рузе

Капитан сборной России по водному поло Сергей Лисунов рассказал о настрое на Суперфинал Мировой лиги, который пройдёт в Рузе с 20 по 25 июня. Участие в турнире примут сборные России, Австралии, Италии, Казахстана, Сербии, США, Хорватии и Японии.

«Это будет хорошая проверка перед чемпионатом мира. Мы сделаем всё возможное, чтобы показать максимальный результат», — передаёт слова Лисунова корреспондент «Чемпионата» Артур Тухватуллин.

Чемпионат мира по водным видам спорта пройдёт в Будапеште с 14 по 30 июля.