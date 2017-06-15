Шпажистка Колобова завоевала золото чемпионата Европы

Российская шпажистка Виолетта Колобова завоевала золотую медаль на чемпионате Европы по фехтованию в Тбилиси, победив в финале немку Александру Ндоло со счётом 15:10. Это первая награда высшей пробы для России на турнире.

Бронзовые медали достались эстонке Юлии Беляевой и венгерке Эмеше Сас. В 1/8 финала Ндоло оказалась сильнее другой представительницы России — Татьяны Логуновой — 15:10. Ещё одна россиянка Татьяна Гудкова проиграла Виолетте (7:13) в 1/16 финала.



Чемпионат Европы в Тбилиси завершится 17 июня.