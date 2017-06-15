Егорян: у нас серебро чемпионата Европы. Даже не знаю, плакать или радоваться

Двукратная чемпионка Олимпийских игр российская саблистка Яна Егорян на своей странице в «Инстаграме» поделилась эмоциями после завоевания серебра в командном турнире на чемпионате Европы в Тбилиси. В финале соревнований россиянки Анна Башта, Анастасия Баженова, Яна Егорян и София Позднякова уступили команде Италии со счётом 44:45

«У нас серебро. Даже не знаю, плакать или радоваться. 45:44 — не хватило совсем чуть чуть… Девочки, вы большие молодцы, показали всем, как мы умеем фехтовать. Я рада, что у меня такая команда», — написала Егорян.

Фото доступно на странице Яны Егорян в «Инстаграме».

