Россия сыграет со Словенией в четвертьфинале чемпионата Европы по футболу 6х6

Сегодня, 15 июня, в 22:15 по московскому времени, сборная России начнёт матч со Словенией в рамках четвертьфинала чемпионата Европу по футболу 6х6 среди любителей в Брно. Вчера подопечные Дмитрия Смирнова одержали трудную победу в первой стадии плей-офф над действующим обладателем титула сборной Казахстана.

Соперники вышли вперёд в начале второго тайма, однако незадолго до финального свистка Антону Кулагину удалось сравнять счёт после эффектного паса Алексея Медведева. В серии пенальти россиянам впервые в рамках мини-Евро сопутствовал успех — 2:1.

Следующий соперник сборной России, команда Словении, пока не знающая поражений на турнире, также в серии пенальти оказалась сильнее Греции. В других четвертьфинальных парах сыграют: Венгрия — Польша (победитель этого матча в полуфинале встретится с россиянами или словенцами), Босния и Герцеговина — Чехия, Румыния — Франция.

Матч Словения — Россия будет транслироваться в прямом эфире.