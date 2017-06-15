Клишина заняла второе место в прыжках в длину на этапе «Бриллиантовой лиги»

Российская легкоатлетка Дарья Клишина стала второй в прыжках в длину на этапе «Бриллиантовой лиги» в Осло. Спортсменка прыгнула на 6,75 метра, установив свой лучший результат в сезоне.



Первое место заняла американка Тианна Бартолетта (6,79 м), а третьей стала немка Клаудия Рат (6,63 м).

Лёгкая атлетика. «Бриллиантовая лига». Этап в Осло.

Женщины. Прыжки в длину



1. Тианна Бартолетта (США) — 6,79 м.

2. Дарья Клишина (Россия) — 6,75 м.

3. Клаудия Рат (Германия) — 6,63 м.

Клишина вместе с ещё 11 российскими легкоатлетами допущена к участию в международных стартах под нейтральным флагом.