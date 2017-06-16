Назаров: уже третий год ждём прыжки Клишиной за семь метров

Старший тренер сборной России по прыжкам Антон Назаров прокомментировал выступление прыгуньи в длину Дарьи Клишиной и прыгуньи с шестой Анжелики Сидоровой на этапе «Бриллиантовой лиги» в Осло. Клишина заняла второе место с результатом 6,75 м, Сидорова также стала второй (4,75 м).

«Радует, что Даша боролась до конца. Она прибавила в последней попытке, показала свой лучший результат в сезоне, став второй после олимпийской чемпионки. Я доволен её выступлением. Будем ждать прибавления результатов. Мы уже третий год ждём прыжки Клишиной за семь метров, но тут надо понимать, что длина — один из самых тяжёлых видов легкоатлетической программы. Надеемся, что она вернётся на тот уровень, но повторюсь, и сегодня она показала хороший результат.

Это лучший результат летнего сезона у Анжелики, видна тенденция наращивания спортивной формы. Уверен, к главному старту сезона — чемпионату мира — она выйдет на уровень прыжков 4,80 — 4,90 метра. Хочу поздравить и её, и её личного тренера Светлану Абрамову", — цитирует Назарова «Р-Спорт».