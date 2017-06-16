Колобова: я жутко разозлилась после эпизода с судьями. Это был переломный момент

Российская шпажистка Виолетта Колобова поделилась впечатлениями после победы на чемпионате Европы по фехтованию в Тбилиси. В финале она оказалась сильнее немки Александры Ндоло со счётом 15:10. Поединок Виолетты с француженкой Лорен Ремби в 1/8 финала был остановлен из-за спорного судейского решения. В итоге россиянка победила со счётом 10:9.

«До этого момента было тяжело, я понимала что с соперницей нужно делать, но не всё получалось. В итоге именно этот инцидент мне помог. Было очень обидно, я жутко разозлилась, но слышала поддержку, видела, что вся российская команда болела за меня − спортсмены, тренеры. Хотелось бы за это сказать большое спасибо, потому что это был переломный момент. Я подумала: «Умру, но выиграю этот бой!»

Как раз такие сложные бои провоцируют эмоциональный подъём! То есть физически я, может, и подустала к финалам, но эмоционально была заряжена до конца!

В финале старалась не думать об победе. Каждый укол − заново. Важно было не выключаться из боя до последнего, потому что, допустив ошибку, рисковала сама получить укол», — цитирует Колобову официальный сайт Федерации фехтования России.