Компания Berlinger осенью представит новые контейнеры для допинг-проб

Швейцарский производитель контейнеров для допинг-проб Berlinger осенью представит новые сосуды для проведения тестов, сообщает PR Newswire. Летом сосуды BEREG-KIT пройдут все необходимые тесты в Женеве. Ожидается, что «контейнеры нового поколения» будут использоваться уже во второй половине 2017 года.

18 июля 2016 года в докладе независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства о применении российскими спортсменами допинга на Олимпиаде в Сочи утверждалось, что вскрытие контейнеров Berlinger осуществлялось при содействии ФСБ. Глава комиссии Ричард Макларен заявил, что у ВАДА есть доказательства фальсификаций на внутренней стороне крышек банок для допинг-контроля во всех образцах.