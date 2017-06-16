Египетские тяжелоатлеты могут быть отстранены от международных соревнований

Сборная Египта по тяжёлой атлетике может быть отстранена от участия в международных соревнованиях из-за ряда положительных допинг-проб спортсменов страны, взятых на юношеском и молодёжном чемпионатах Африки 2016 года, сообщает агентство Reuters.

Допинг-тесты показали наличие в крови спортсменов стероидов.

«Федерация тяжёлой атлетики Египта не информировала нас о санкциях. По правилам к федерации может быть применена трёхлетняя дисквалификация и штраф в размере $ 250 тысяч», — сказал глава египетского комитета по борьбе с допингом Усама Гонейм.