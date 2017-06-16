Российские шпажисты вышли в финал ЧЕ, где сразятся с украинцами

В Тбилиси (Грузия) продолжается чемпионат Европы по фехтованию. Российские шпажисты Вадим Анохин, Никита Глазков, Сергей Ходос и Павел Сухов вышли в финал командного турнира, победив немцев со счётом 41:30. В финале соперниками россиян будут украинцы, победившие чехов со счётом 18:14.

Ранее российские рапиристки Аделина Загидуллина, Светлана Трипапина, Марта Мартьянова, Инна Дериглазова вышли в полуфинал, победив соперниц из Швеции со счетом 45:18.

Чемпионат Европы по фехтованию в Тбилиси завершится 17 июня.