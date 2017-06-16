Гацалов: я не был готов настолько, чтобы принять участие в ЧР по борьбе

Олимпийский чемпион, пятикратный чемпион мира Хаджимурат Гацалов, ставший в этом году тренером-консультантом молодёжной сборной Казахстана по борьбе, сообщил, что не завершал спортивную карьеру.

«Поддерживаю форму, тренируюсь, но не был готов настолько, чтобы принять участие в чемпионате России. Интересно наблюдать за чемпионатом России со стороны. Приятно видеть на подъёме Абдулрашида Садулаева, но он должен иметь ввиду, что на чемпионате России не боролись первые номера — не было Анзора Болтукаева, Абдусалама Гадисова, Гацалова. Хотелось бы посмотреть схватки с участием нас, было бы немного интереснее. Немного не хватило Владиславу Байцаеву, чтобы победить, он оказал Рашиду достойное сопротивление, остальных же Садулаев смёл под ноль», — цитирует Гацалова официальный сайт ФСБР.